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Власти Адыгеи сохранят адресный подход к вопросам, возникшим из-за пандемии

Глава региона отметил, что реализация нацпроектов, госпрограмм и индивидуальной программы развития республики по-прежнему остается в центре внимания совместной работы органов исполнительной и законодательной власти

МАЙКОП, 28 мая. /ТАСС/. Власти Адыгеи намерены сохранить принцип адресного подхода и точечного решения проблемных вопросов, возникших или обострившихся из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в пятницу глава региона Мурат Кумпилов, выступая на заседании республиканского Госсовета-Хасэ.

"Мы продолжаем создавать условия для ускоренного экономического роста и улучшения качества жизни людей, сохраняем адресный подход, точечно решаем проблемные вопросы, возникшие или обострившиеся из-за пандемии", - сказал Кумпилов. При этом он отметил, что вся работа должна строиться комплексно и последовательно, а власти - продолжат действовать "стратегически, ориентируясь на долгую перспективу".

В рамках заседания, как информирует пресс-служба главы региона, Кумпилов выступил с вопросом о мерах по реализации послания президента РФ Федеральному собранию. В частности, он заметил, что реализация нацпроектов, госпрограмм и индивидуальной программы развития Адыгеи по-прежнему остается в центре внимания совместной работы органов исполнительной и законодательной власти. "Все обозначенные в послании поручения должны быть реализованы в республике в положенные сроки, для этого необходимо сделать все от нас зависящее", - сказал глава региона.

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РоссияАдыгея
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