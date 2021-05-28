Эксперт: растительная диета помогает отодвинуть возраст наступления менопаузы у женщин

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Растительная диета помогает продлить репродуктивный возраст женщин, отодвигая наступление менопаузы. Об этом в пятницу сообщил профессор кафедры пищевой биохимии Корнелльского университета (США), автор бестселлера о здоровом питании "Китайское исследование" Колин Кэмпбелл на пресс-конференции ТАСС.

"Есть некоторые данные, которые мы с коллегами собрали в Китае, о том, что у женщин, практикующих растительную диету, репродуктивный возраст стартует позже. Примерно в 16-17 лет появляется первая менструация, в то время как в США и России это происходит к 11-12 годам. Такое положение дел также влияет на наступление менопаузы, отодвигая ее на более поздний возраст", - сказал он.

По словам профессора, у женского организма, привыкшего к потреблению растительной пищи, появляется время развиться и подготовиться к наступлению репродуктивного возраста. Впоследствии это также снижает риск развития рака яичников и других опасных заболеваний. У мужчин употребление большего количества продуктов растительного происхождения вместо животных жиров помогает снизить риск возникновения рака простаты.

Колин Кэмпбелл также отметил, что для полноценного перехода на растительную диету людям требуется в среднем от одного до двух месяцев. Самое сложное в этот момент - привыкнуть к тому, что вкус еды сильно меняется из-за малого содержания соли, сахара и животных жиров. "Однако, когда организм окончательно переходит на такой тип питания, возвращаться к прошлому образу жизни уже не хочется", - заключил он.

В рамках пресс-конференции была представлена новая книга Колина Кэмпбелла под названием "Правила еды". В ней автор делится своими наблюдениями о том, как переход на растительную диету может изменить качество жизни человека.