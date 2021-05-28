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Пандемия COVID-19

В Пакистане обнаружили индийский штамм коронавируса

По информации Минздрава страны, в результате анализа собранных за первые три недели мая образцов SARS CoV-2 были также выявлены семь случаев заражения южноафриканским штаммом

ИСЛАМАБАД, 28 мая. /ТАСС/. Первый случай инфицирования индийским штаммом коронавируса выявлен в Пакистане. Об этом в пятницу сообщила газета Dawn со ссылкой на Минздрав страны.

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По информации ведомства, в результате анализа собранных за первые три недели мая образцов SARS CoV-2 были выявлены семь случаев заражения южноафриканским штаммом и один - индийским.

За последние 24 часа в Пакистане зарегистрировано 2 482 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных составило 913 784 человека. За время пандемии количество летальных исходов составило 20 607, выздоровели 834 566 человек.

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ПакистанПандемия COVID-19
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