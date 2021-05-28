Под Курском поисковики нашли американский истребитель

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Поисковики отряда "Курган" подняли в Поныровском районе Курской области американский истребитель Bell P-39 Airacobra времен Великой Отечественной войны вместе с останками летчика, который, предположительно, был сбит 2 июня 1943 года во время налета немцев на станцию Курск. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба администрации Курской области.

"В Поныровском районе поисковый отряд "Курган" поднял из земли американский истребитель "Аэрокобра" времен Великой Отечественной войны. В Курской области такие самолеты были на вооружении 30-го гвардейского истребительного авиационного полка", - сообщает пресс-служба.

Как предполагают поисковики, найденный истребитель был сбит 2 июня 1943 года, когда немцы совершили налет на станцию Курск. Тогда они пытались сорвать поставку оружия в преддверии Курской битвы. Потери в тот день были огромными, среди погибших числятся два пилота, летавших на "Аэрокобрах", - Кольцов и Сильковский. "Скорее всего, поисковикам удалось найти останки одного из них. Точно установить имена летчиков поможет работа с архивными документами", - сообщили в администрации региона.