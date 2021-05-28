Университеты СКФО могут принять участие в программе "Приоритет - 2030"

ПЯТИГОРСК, 28 мая. /ТАСС/. Университеты Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) готовы включиться в программу "Приоритет - 2030". Это поможет решить макрорегиональные задачи вузов субъектов округа, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).

"Предлагаю рассмотреть возможность участия в программе "Приоритет - 2030" вузов, входящих в Консорциум [вузов СКФО], с целью консолидации наших общих усилий для решения важных макрорегиональных задач", - сказал председатель Совета Консорциума вузов СКФО, ректор СКФУ Дмитрий Беспалов в пятницу на рабочей встрече членов Консорциума с полпредом президента в СКФО Юрием Чайкой.

Беспалов также обозначил возможные направления использования ресурсов программы "Приоритет - 2030"для решения макрорегиональных задач. Среди них - обеспечение общественно-политической стабильности, развитие экономики при экспертно-аналитическом сопровождении ученых, а также повышение конкурентоспособности отраслевых комплексов за счет подготовки кадров и внедрения передовых разработок. Последнее направление напрямую связано с задачами Консорциума вузов СКФО.

В Консорциум вузов Северного Кавказа вошли 17 университетов из всех семи субъектов СКФО разной ведомственной принадлежности. Консорциум представляет собой 2/3 от общего количества государственных вузов округа, в которых обучаются свыше 120 тыс. студентов, что составляет более 60% от общего контингента студентов всего макрорегиона.

Правительство России в начале года одобрило проведение в 2021-2030 годах программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", которая направлена на поддержку вузов. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: в 2021-2025 года и в 2025-2030 года. Ожидается, что на первом этапе будет отобрано до 120 вузов. С 2021 по 2024 год по новой программе на развитие вузов будет направлено около 52 млрд рублей.