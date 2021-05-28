В Дагестане ввели особый противопожарный режим

МАХАЧКАЛА, 28 мая. /ТАСС/. Особый противопожарный режим установили до 1 ноября в лесах Дагестана, сообщили в Instagram правительства региона.

"В лесах Дагестана установлен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление правительства Дагестана подписано сегодня, 28 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что режим будет действовать с 28 мая до 1 ноября 2021 года в целях снижения количества пожаров, недопущения травматизма и гибели людей при пожарах в лесах.

"На период действия особого противопожарного режима вводятся дополнительные требования пожарной безопасности. В частности, запрещается разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов в лесах, сельскохозяйственных угодьях, на территориях садоводств и огородничества, а также на территориях, прилегающих к жилым домам и иным постройкам", - сказано в пресс-релизе.

Сообщается, что комитету по лесному хозяйству Республики Дагестан поручено организовать горячую линию по приему от населения информации о лесных пожарах. Органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан рекомендовано создать мобильные группы патрулирования для оперативного выявления фактов сжигания сухой растительности и привлечения виновных к ответственности.