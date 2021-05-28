Аудиоспекталь об истории Тулы создали для проведения экскурсий по городу

ТУЛА, 28 мая. /ТАСС/. Презентация аудиоспектакля об истории города Тулы "Подслушано в городе Т", в котором роли Льва Толстого и Ивана Тургенева исполнили актеры Владимир Машков и Сергей Чонишвили, состоялась в пятницу на базе Тульского филиала Государственного исторического музея (ГИМ). Проект позволяет рассказать туристам об истории города в легкой форме, при этом с помощью технологии дополненной реальности можно на смартфоне посмотреть виды старой Тулы, сообщили ТАСС в пресс-службе филиала музея.

"Сегодня состоялась презентация аудиоспектакля "Подслушано в городе Т", это комедийная постановка, которая в легкой форме рассказывает об истории Тулы. Роль Льва Толстого в ней исполнил народный артист РФ Владимир Машков, а роль Ивана Тургенева - заслуженный артист РФ Сергей Чонишвили, они оба - уроженцы Тулы. Длительность спектакля составляет 75 минут, это время рассчитано на прогулку по улицам в историческом центре города. С помощью технологии дополненной реальности можно через телефон посмотреть виды старой Тулы", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что спектакль, это фантазия на тему того, что однажды Толстой и Тургенев заблудились в Туле и в поисках вокзала все время приходили в Кремль, при этом использованные данные об истории города основаны на документах. Музыку для "Подслушано в городе Т" написал лидер группы "Мегаполис" Олег Нестеров.

Аудиоспектакль создан в рамках проекта Мобильный художественный театр (МХТ) под руководством писателя, журналиста Михаила Зыгаря, ранее аналогичные постановки были реализованы в Москве и Санкт-Петербурге. "Думаю, история славного города, где открылся наш первый региональный филиал, рассказанная современными средствами, привлечет внимание не только туляков, но и тех, кто планирует посетить Тулу", - приводит пресс-служба слова директора ГИМ Алексея Левыкина.

С 28 мая аудиоспектакль будет доступен на платформах App Store и Google Play для загрузки на мобильные устройства, добавили в пресс-службе.