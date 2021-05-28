Умерла писательница и первая греко-кипрская женщина-парламентарий Рина Катселли

НИКОСИЯ, 28 мая. /ТАСС/. Писательница и первая женщина-парламентарий в истории греческой общины Кипра Рина Катселли умерла в пятницу в возрасте 83 лет. Об этом сообщил действующий на греко-кипрской территории муниципалитет Кирении в изгнании, опубликовав некролог в Facebook .

"С глубокой скорбью сообщаем о смерти всеми любимой жительницы Кирении Рины Катселли", - сказано в этом некрологе. В нем говорится, что Катселли "прославилась в борьбе 1955-1959 годов за свободу родины" и что муниципалитет отмечает "ее вклад в происходившие здесь политические события, ее неоценимый вклад в литературу, поэзию и искусство, но особенно - в сохранение памяти о Кирении с помощью содержательных и ценных литературных работ". Она "посвятила себя борьбе за освобождение оккупированных территорий и всеми силами и средствами боролась за возвращение в город, который она так любила", отмечается в сообщении.

Рина Катселли родилась в Кирении в 1938 году. В конце 1950-х годов она вступила в ряды Национальной организации кипрских бойцов, боровшейся против британского владычества на острове и за присоединение острова к Греции. В один из моментов этой борьбы колониальные власти на один месяц поместили ее в тюрьму.

Литературное творчество Катселли, в том числе многие ее романы и пьесы, строились на передаче опыта переживаний и проблем, с которыми столкнулась она сама как жительница Кирении, а также многие тысячи других греков-киприотов, которые были изгнаны из северной части острова после ее оккупации в 1974 году войсками Турции. Этой теме посвящен и самый известный роман писательницы - Galazia Falaina, опубликованный в 1978 году.

В течение полутора десятков лет - с 1981 по 1996 годы - Катселли была депутатом Палаты представителей Республики Кипр от Демократической партии, став таким образом первой греко-кипрской женщиной-парламентарием. При этом с формальной точки зрения она считается второй женщиной-депутатом в истории острова, поскольку первой номинально являлась представительница турецкой общины Кипра Айла Халит, которая в 1963 году на два месяца заняла в парламенте тогда еще не разделенного Кипра место своего мужа, погибшего в автокатастрофе. Но первой реальной женщиной-политиком острова стала именно Рина Катселли.