Байден призвал американцев сплотиться, чтобы положить конец антисемитизму

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Жители США должны сплотиться, чтобы положить конец нападениям на людей на почве антисемитизма. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении американского президента Джо Байдена в связи с ростом нападений на еврейские общины в стране.

"Эти нападения отвратительны, непростительны, они антиамериканские, их необходимо прекратить. Я не позволю запугивать или нападать на американцев по причине того, кем они являются или какую веру исповедуют. Мы не можем позволить ядовитому сочетанию ненависти, опасной лжи и теорий заговора подвергать риску наших американцев", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что Минюст США "будет использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для борьбы с преступлениями на почве ненависти". Глава государства указал, что никто в США "не застрахован от этого". "Мы все вместе должны заставить замолчать эти ужасающие и пугающие отголоски самых страшных событий в мировой истории и пообещать не давать ненависти пристанище", - подчеркнул он.

Байден напомнил, что в мае в США вспоминают наследие американцев еврейского происхождения, которые "неразрывно вплели свой опыт и свои достижения в ткань национальной идентичности [США], преодолевая боль истории и помогая возглавить борьбу за более честное, справедливое и толерантное общество".

По данным американских СМИ, с начала обострения палестино-израильского конфликта в США было зарегистрировано свыше 230 случаев проявления антисемитизма.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней вели ракетные обстрелы сопредельной территории. Интенсивный обмен ударами последовал за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. С израильской стороны погибли 13 человек.