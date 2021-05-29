Власти Бразилии предупредили о риске масштабного отключения электроэнергии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 мая. /ТАСС/. Комитет правительства Бразилии по мониторингу ситуации в электроэнергетике впервые предупредил о наличии гидрологических рисков и необходимости профилактических мер для того, чтобы избежать масштабных отключений электроэнергии в различных регионах страны. Об этом сообщил в пятницу телеканал Globo.

Ситуация обусловлена критически низким уровнем воды в водохранилищах ГЭС вследствие продолжительной засухи на юге и юго-востоке страны. По информации телеканала с предупреждением о гидрологической чрезвычайной ситуации в водном бассейне реки Парана выступила Национальная метеорологическая служба Бразилии.

По мнению специалистов в области гидроэнергетики, в сентябре и октябре страна вполне может столкнуться с принудительным ограничением подачи электроэнергии потребителям. Ситуация должна улучшиться в ноябре с приходом сезона дождей, полагают они. В пятницу днем в результате сбоя в работе ГЭС "Белу-Монти" примерно на полчаса без электричества остались некоторые районы столицы страны, штата Минас-Жерайс и ряда северо-восточных регионов.