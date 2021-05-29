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Пандемия COVID-19

На Колыме продлили режим повышенной готовности

Он будет действовать до 30 июня

ТАСС, 29 мая. Режим повышенной готовности в Магаданской области продлили до 30 июня. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности губернатора Юрий Бодяев.

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"Внести в постановление правительства Магаданской области "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Магаданской области" изменение, заменив слова "31 мая 2021 года" словами "30 июня 2021 года", - говорится в документе.

Режим повышенной готовности в Магаданской области был введен 18 марта 2020 года. Он подразумевает необходимость соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без необходимости. С конца июня 2020 года Магаданская область перешла на второй этап выхода из режима самоизоляции, подразумевающий возобновление работы части предприятий общественного питания, спортивных и культурных организаций.

С начала пандемии на Колыме коронавирус выявлен у 8 572 человек, выздоровели - 8 368 граждан, 109 пациентов умерли. Вакцинацию завершили 18 592 человека.

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РоссияМагаданская областьПандемия COVID-19
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