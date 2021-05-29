На Колыме продлили режим повышенной готовности

"Внести в постановление правительства Магаданской области "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Магаданской области" изменение, заменив слова "31 мая 2021 года" словами "30 июня 2021 года", - говорится в документе.

Режим повышенной готовности в Магаданской области был введен 18 марта 2020 года. Он подразумевает необходимость соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без необходимости. С конца июня 2020 года Магаданская область перешла на второй этап выхода из режима самоизоляции, подразумевающий возобновление работы части предприятий общественного питания, спортивных и культурных организаций.

С начала пандемии на Колыме коронавирус выявлен у 8 572 человек, выздоровели - 8 368 граждан, 109 пациентов умерли. Вакцинацию завершили 18 592 человека.