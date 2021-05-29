Участники самого большого в мире инклюзивного хора в Ижевске создадут первый мультфильм

ИЖЕВСК, 29 мая. /ТАСС/. Участники самого большого в мире инклюзивного хора "Многоголосье" впервые отдохнут в детском лагере в Ижевске и из своих рисунков создадут анимационный фильм, посвященный музыке. Об этом в субботу рассказала ТАСС руководитель ассоциации родители детей-инвалидов Удмуртии и руководитель детского инклюзивного хорового проекта "Многоголосье" Елена Мухаметдинова.

"С 29 мая по 4 июня в лагере "Лесная сказка" соберутся порядка 70 участников хора, в том числе 25 детей с инвалидностью, и 10 педагогов. Кроме отдыха у ребят есть задача создать сценарий и подготовить иллюстрации для анимационного фильма "Дивная страна - музыка". Мультфильм будет смонтирован на основе иллюстраций, которые ребята в лагере приготовят", - сказала она.

Мухаметдинова заметила, что мультфильм можно будет посмотреть в свободном доступе в социальных сетях.

О подготовке к хоровому собору

Также в рамках смены ребята будут вести подготовку к большому городскому хоровому собору, который состоится в Ижевске 11 июня. В лагере запланировано провести несколько сводных репетиций. "От нашего хора в составе сводного выступят около 80 ребят, они исполнят песню, которая стала визитной карточкой нашего хора "Миром правит любовь", - сказала Мухаметдинова.

По словам руководителя ассоциации, в первый раз детский инклюзивный хор выступал в хоровом соборе в 2019 году, и из-за пандемии больше не встречался со зрителями. "Поэтому для нас это очень ожидаемое и волнительное событие, дети очень соскучились по выступлениям", - подчеркнула Мухаметдинова. Также она заметила, что участникам инклюзивного хора очень важно выступать на одной сцене с профессиональными коллективами и оркестром, чтобы подтягивать свой уровень.

По словам Мухаметдиновой, детский инклюзивный хор впервые в этом году получил возможность отдохнуть и поправить здоровье в детском лагере благодаря помощи Фонда президентских грантов и министерству социальной политики и труда Удмуртии, которое предоставило бесплатные путевки детям-инвалидам.

Руководитель проекта уточнила, что всего в инклюзивном хоре занимаются около 200 ребят, в том числе воспитанники музыкальных школ Ижевска и ребята с разной нозологией инвалидности - дети с нарушением зрения и полной потерей зрения, дети с ДЦП и ментальными нарушениями, а также не слышащие ребята, которые поют жестами.

Ранее сообщалось, что самый большой в мире детский хор, в составе которого выступают 67 человек с разными формами инвалидности, был создан в Удмуртии в рамках подготовки ко Вторым международным парадельфийским играм, которые прошли в Ижевске в ноябре 2018 года. Часть куплетов хор исполняет на языке жестов.