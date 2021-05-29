В Кремле проходит первая в сезоне церемония развода конных и пеших караулов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Несколько сотен посетителей, несмотря на дождь, пришли в субботу на Соборную площадь Московского Кремля на открытие сезона разводов пеших и конных караулов Президентского полка 2021 года. Зрители встретили аплодисментами военнослужащих Президентского полка, которые после годичного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, возобновили традицию проведения церемониала в Кремле.

Программа выступления

Нынешняя программа принципиально не отличается от той, что была в 2019 году. В ее основе - динамичные перестроения военнослужащих в различные фигуры, уверенное владение оружием при выполнении специальных строевых приемов, слаженность и четкость при их выполнении. Среди основных элементов - "квадрат", "диагональ", "расческа", "реверс", "лабиринт", "ручей", "часы", "крест". Наиболее зрелищным остается построение в фигуру "круг", во время которого военнослужащие производят выстрел холостыми патронами.

Однако в этом сезоне есть и новинки: построение в фигуру "ромб", в котором военнослужащие выполняют специальные строевые приемы в сочетании с визуальным эффектом "домино", а также построение в фигуры, названия которых говорят сами за себя - "торт", "фейерверк", "снежинка". "Добавление в программу новых элементов позволило создать объемную картину действий, предоставить зрителям больше возможностей для рассмотрения деталей выступления, сделать программу более яркой и динамичной", - отметили в центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

В программе выступления Кавалерийского почетного эскорта изменений не произошло. Военнослужащие выполнят такие сложные и красивые виды конного построения, как "конная карусель", "восьмерка", "свеча" и "цепочка", а также продемонстрируют строевые приемы со штатным холодным оружием. В церемонии, как и прежде, будут задействованы лошади ганноверской и тракененской пород вороной и гнедой масти.

Церемония проходит под аккомпанемент Президентского оркестра, который исполнит старинные марши "Триумф победителей", "Герой", "Кавалерия", марш 92-го пехотного Печорского полка, старинные марши Измайловского и Преображенского полков и другие марши разных авторов. Среди них будут и произведения, написанные дирижером Президентского оркестра Евгением Никитиным, - марш "Верность. Честь. Долг" и "Церемониальный встречный марш". Впервые прозвучит марш 17-го драгунского Волынского полка, входивший в репертуар военных оркестров российской армии в конце XIX - начале XX веков.

Влияние пандемии

Посмотреть торжественную церемонию может любой желающий, купив билет на посещение Кремля. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Музеев Московского Кремля, сейчас такие билеты продаются по сеансам в четко определенном количестве. "Соблюдаются все требования и нормы Роспотребназора, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, в частности, при входе в Кремль измеряется температура, а все посетители должны быть в масках и перчатках, соблюдать социальную дистанцию", - отметили в пресс-службе.

Современная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка утверждена осенью 2004 года и проходит в Кремле в теплое время года каждую субботу. В 2020 году сезон пришлось пропустить из-за ковидных ограничений. В ФСО планируют, что в этом году Президентский полк будет выступать перед зрителями до сентября.