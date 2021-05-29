Кабмин поручил к 20 октября оценить готовность коммунальной инфраструктуры к холодам

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Правительство России в этом году ждет до 20 октября доклад от профильных ведомств о результатах подготовки коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Соответствующее решение, принятое по итогам заседания кабмина 27 мая, опубликовано в субботу на сайте правительства.

В частности, Минэнерго и Ростехнадзору поручено провести оценку готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов, вместе с Минстроем и органами местной власти оценить готовность муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному сезону. Должен быть также проведен мониторинг накопления запасов топлива для ЖКХ. Правительство рекомендовало региональным властям проконтролировать и подготовку к следующему осенне-зимнему периоду.

"О результатах до 20 октября 2021 года доложить в правительство Российской Федерации", - указано в поручениях по этим пунктам.

На заседании кабмина в четверг премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что ситуация на объектах коммунальной инфраструктуры и в жилых домах требует пристального внимания и призвал коммунальные предприятия и объекты энергетики уже сейчас начинать готовиться к будущим холодам.