Под Оренбургом установят систему туманообразования для борьбы с запахами с иловых полей

ТАСС, 29 мая. Компания "Росводоканал Оренбург" установит дисперсную систему туманообразования для препятствования распространению запахов с иловых полей, на которые жалуются жители поселка Южный Урал. Также сухие иловые осадки будут подвернуты обработке, сообщается в официальном Telegram-канале администрации Оренбурга по итогам встречи губернатора региона Дениса Паслера с генеральным директором группы компаний "Росводоканал" Антоном Михальковым.

По данным экологической службы Оренбургской области, 25-26 мая жители поселка направили 90 жалоб на запах канализации. Сотрудники спецлаборатории выехали на место, где зафиксировали два превышения ПДК в 5,6 и 3 раза. При этом в отчете не указывается, о загрязнении каким веществом идет речь.

"Сегодня выработаны дополнительные меры, которые мы реализуем в течение июня: оградим иловый полигон, проведем дополнительную чистку высушенных иловых осадков и их обработку органическими деструкторами. Также будет установлена дисперсная система туманообразования для препятствования распространению запахов", - приводятся в сообщении слова Михалькова.

Одной из причин возникновения нештатной ситуации генеральный директор назвал заполнение иловых карт, расположенных рядом с населенными пунктами, что в сочетании с погодными условиями привело к ухудшению экологической ситуации. Теперь для приема осадков сточных вод используются только дальние карты. Губернатор области также потребовал усилить контроль за отходами, которые могут попадать на поля. "Я сам выезжал в Южный Урал и знаю, что приходится терпеть людям - это недопустимо. С главами поселка и района мы были на иловых полях. Кроме бытовых отходов на поля есть возможность сливать промышленные отходы. За этим необходимо усилить контроль", - цитирует Паслера пресс-служба.

Также Михальков сообщил, что специалисты Водоканала 3 июня проведут встречу с федеральными экспертами, где планируется разработка долгосрочных мер - перенос иловых полей или утилизация накопленного за 47 лет осадка, что потребует серьезных технологических решений.

Иловые поля занимают 66 га земли. По данным пресс-службы компании, все существовавшие на тот момент нормы по размещению таких объектов были соблюдены. Проблему с неприятным запахом усугубили неблагоприятные погодные условия в этом году, полагают в организации.