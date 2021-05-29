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Под Оренбургом установят систему туманообразования для борьбы с запахами с иловых полей

Жители поселка Южный Урал ранее направили 90 жалоб на запах канализации, причиной которого стали иловые поля

ТАСС, 29 мая. Компания "Росводоканал Оренбург" установит дисперсную систему туманообразования для препятствования распространению запахов с иловых полей, на которые жалуются жители поселка Южный Урал. Также сухие иловые осадки будут подвернуты обработке, сообщается в официальном Telegram-канале администрации Оренбурга по итогам встречи губернатора региона Дениса Паслера с генеральным директором группы компаний "Росводоканал" Антоном Михальковым.

По данным экологической службы Оренбургской области, 25-26 мая жители поселка направили 90 жалоб на запах канализации. Сотрудники спецлаборатории выехали на место, где зафиксировали два превышения ПДК в 5,6 и 3 раза. При этом в отчете не указывается, о загрязнении каким веществом идет речь.

"Сегодня выработаны дополнительные меры, которые мы реализуем в течение июня: оградим иловый полигон, проведем дополнительную чистку высушенных иловых осадков и их обработку органическими деструкторами. Также будет установлена дисперсная система туманообразования для препятствования распространению запахов", - приводятся в сообщении слова Михалькова.

Одной из причин возникновения нештатной ситуации генеральный директор назвал заполнение иловых карт, расположенных рядом с населенными пунктами, что в сочетании с погодными условиями привело к ухудшению экологической ситуации. Теперь для приема осадков сточных вод используются только дальние карты. Губернатор области также потребовал усилить контроль за отходами, которые могут попадать на поля. "Я сам выезжал в Южный Урал и знаю, что приходится терпеть людям - это недопустимо. С главами поселка и района мы были на иловых полях. Кроме бытовых отходов на поля есть возможность сливать промышленные отходы. За этим необходимо усилить контроль", - цитирует Паслера пресс-служба.

Также Михальков сообщил, что специалисты Водоканала 3 июня проведут встречу с федеральными экспертами, где планируется разработка долгосрочных мер - перенос иловых полей или утилизация накопленного за 47 лет осадка, что потребует серьезных технологических решений.

Иловые поля занимают 66 га земли. По данным пресс-службы компании, все существовавшие на тот момент нормы по размещению таких объектов были соблюдены. Проблему с неприятным запахом усугубили неблагоприятные погодные условия в этом году, полагают в организации.

Теги
РоссияОренбургская областьПаслер, Денис Владимирович
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