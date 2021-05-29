На Ставрополье состоялся фестиваль исторической реконструкции "Битва за Кавказ"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая. /ТАСС/. Фестиваль исторической реконструкции "Битва за Кавказ", посвященный одному из крупнейших сражений Великой Отечественной войны, прошел на Ставрополье при участии юнармейцев и представителей Южного военного округа (ЮВО), сообщили в пресс-службе округа. В мероприятии приняли участие 150 реконструкторов из городов Юга России.

"В городе-курорте Лермонтово Ставропольского края Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" Ставропольского края и администрация города Лермонтово при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Ставропольского края провели фестиваль исторической реконструкции "Битва за Кавказ". В рамках мероприятия также прошли показательные выступления военнослужащих военного гарнизона Южного военного округа и была организована работа аутентичного полевого госпиталя и выставка музейной техники и вооружения времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

К реконструкции также привлекли советские и немецкие танки времен Великой Отечественной войны. "В практической части реконструкции были задействованы два советских танка Т-70, танк Т-60, автомобиль ГАЗ-67, броневики БА-67 и БА-64, мотоцикл К-750, немецкий легкий танк Panzerkampfwagen II (Pz II), автомобиль Stoewer, легкий бронеавтомобиль Leichter Panzersp hwagen (Sd.Kfz.222) и бронетранспортер Hanomag (Sd.Kfz.251)", - уточнили в пресс-службе округа.

Битва за Кавказ стала одной из самых продолжительных в Великой Отечественной войне. Она длилась 442 дня (с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года). За это время советские войска в сложных условиях степной, горной и горно-лесистой местности провели целый комплекс оборонительных и наступательных операций.

Осенью 1942 года немецкие войска заняли большую часть Кубани и Северного Кавказа, однако после поражения под Сталинградом в феврале 1943 года были вынуждены отступить из-за угрозы окружения. Советские альпинисты из состава 46-й армии сняли с вершин Эльбруса немецкие флаги и установили знамена СССР.