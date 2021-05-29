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Пандемия COVID-19

В Севастополе до 30 июня продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

В числе действующих ограничений - запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением спортивных при условии заполняемости стадиона или зала не более чем на 50%

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, введенный в Севастополе из-за пандемии коронавируса, продлен до конца июня, сообщил на заседании оперативного штаба губернатор Михаил Развожаев.

Согласно данным правительства, за последние дни выросло число случаев коронавируса - сейчас выявляют более 30 случаев в сутки, несколько недель до этого показатель держался на уровне около 25 случаев в день.

"Продлить [режим повышенной готовности и все ограничения] <…> до 30 июня 2021 года", - сказал губернатор.

Он уточнил, что в числе действующих ограничений - запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением спортивных при условии заполняемости стадиона или зала не более чем на 50%, работу хостелов, экскурсии возможно проводить при заполняемости музея не более чем на 30%, киносеансы - при заполнении зала только наполовину. Регистрация бракосочетаний в ЗАГС возможна только при условии присутствия не более 15 человек, включая работников учреждения.

Сохраняется масочный режим в транспорте и помещениях, требования о социальном дистанцировании. Страдающим хроническими заболеваниями, которые могут способствовать тяжелому течению коронавируса, а также беременным рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Теги
РоссияСевастопольПандемия COVID-19
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