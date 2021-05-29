СМИ: Мэрилина Мэнсона обвинили в изнасиловании

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Женщина, имя которой не разглашается, подала в США судебный иск к американскому исполнителю Брайану Хью Уорнеру, известному под псевдонимом Мэрилин Мэнсон. Он обвиняется в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, сообщил в субботу американский журнал People.

Женщина утверждает, что в 2011 году состояла в романтических отношениях с Мэнсоном. По ее версии, в какой-то момент певец стал прибегать к насилию в отношении нее. Когда женщина пришла домой к Мэнсону, он ее изнасиловал, отмечает издание. Он также якобы угрожал убить женщину и подчеркивал, что это сошло бы ему с рук.

Истица утверждает, что певец показывал ей видеозапись, на которой был запечатлен он сам и неизвестная девушка, привязанная к стулу. На записи Мэнсон якобы угрожал девушке огнестрельным оружием и подвергал ее унижениям. Истица заверила, что стала опасаться за свою жизнь после просмотра записи.

People приводит комментарий источника, якобы близкого к Мэнсону. По его словам, указанная видеозапись являлась игровым короткометражным фильмом, который никогда не показывали публично.

Истица добивается от певца выплаты компенсации. В какой именно американский суд подан иск, в публикации не уточняется.

Ранее в текущем месяце власти американского города Гилфорд (штат Нью-Гэмпшир) выдали ордер на арест Мэнсона в связи с тем, что он якобы вел себя оскорбительно по отношению к видеооператору на концерте в 2019 году. В феврале этого года правоохранительные органы Лос-Анджелеса (штат Калифорния) сообщили, что проводят расследование в связи с обвинениями в отношении Мэнсона в бытовом насилии.