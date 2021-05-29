В Карелии из-за недовольства жителей приостановили рубку леса вблизи озера Риеккалансаари

ТАСС, 29 мая. Разрешение на рубку лесов вблизи озера Риеккалансаари приостановлено по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики Карелия.

"Местные жители Сортавальского района обратились к главе Республики Карелия и попросили проверить законность планируемых вырубок арендатором ООО "Сортавальское ЛПХ". В кварталах 42, 43, 49, 50 Ладожского лесничества, на территории которых располагаются дачные участки местных жителей, арендатор планировал провести выборочные рубки. Соответствующая лесная декларация была подана арендатором в Сортавальское центральное лесничество и прошла согласование", - говорится в сообщении.

В ближайшее время руководство Минприроды Карелии, прокуратуры, представители арендатора встретятся с представителями инициативной группы для того, чтобы найти компромисс в решении вопроса о планируемых вырубках, отмечается в сообщении.