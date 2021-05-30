Иоанникия (Мичовича) избрали митрополитом Черногорско-Приморским

БЕЛГРАД, 30 мая. /ТАСС/. Синод Сербской православной церкви (СПЦ) избрал епископа Иоанникия (Мичовича) митрополитом Черногорско-Приморским. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении пресс-службы СПЦ по результатам работы синода.

"В храме Святого Князя Лазаря в крипте храма Святого Саввы в Белграде прошло очередное заседание Святого архиерейского собора Сербской православной церкви с 24 по 29 мая 2021 года под председательством Патриарха Сербского Порфирия при участии всех епархиальных иереев. <...> Собор пополнил освободившиеся епархии, митрополитом Черногорско-Приморским избран епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий (Мичович). Рассмотрены проблемы СПЦ как в Сербии, так и в странах региона, в рамках этого особое внимание посвящено положению церкви и сербского народа в Косове и Метохии <...>, также собор ознакомился с вызовами, перед которыми стоит церковь в Черногории, где новая власть избегает подписания согласованного Основного договора СПЦ и Черногории", - говорится в заявлении СПЦ.

Иоанникий (Мичович) родился 20 апреля 1959 года в селе Велимле под Никшичем. Окончил гимназию в Никшиче, затем защитил диплом на богословском факультете в Белграде в 1990 году, после чего принял постриг в монастыре Челия-Пиперска. С 1999 года является епископом, с 2002 года митрополит Иоанникий занимал Будимлянско-Никшичскую епископскую кафедру. С момента смерти митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия 30 октября 2020 года занимал должность администратора митрополии.

Епископ Иоанникий был одним из кандидатов на прошедших 18 февраля выборах Патриарха Сербского. Этот иерарх Черногорско-Приморской митрополии СПЦ на протяжении 2020 года совместно с покойным митрополитом Амфилохием возглавлял антиправительственные литии (молитвенные шествия) в Черногории, которые завершились падением 30-летнего режима Мило Джукановича. Во время попыток Джукановича задавить протестные шествия владыка на несколько недель попал в тюрьму. Епископ Иоанникий пользуется огромной популярностью среди верующих Сербской православной церкви.