В Колумбии зафиксировали рекордное суточное число смертей пациентов с коронавирусом

БОГОТА, 30 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило в субботу о смерти 540 пациентов, заразившихся коронавирусом, что стало самым высоким для страны показателем суточной смертности.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 15 мая - 530 случаев. "29 мая мы подтвердили выздоровление 19 661 пациента, 20 494 новых случая заражения и 540 летальных исходов в Колумбии. В итоге число выздоровевших достигло 3 141 549, пациентов с коронавирусом - 3 363 061, умерших - 87 747", - отмечается в сообщении, размещенном на странице министерства в Twitter.

В Боготе с начала эпидемии зафиксировано 951 083 случая инфицирования.

Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Колумбии 6 марта 2020 года. 17 марта прошлого года президент Иван Дуке из-за пандемии объявил в республике режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля, затем его неоднократно продлевали. С 1 сентября в стране действует режим выборочной изоляции.