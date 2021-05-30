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В Гидрометцентре сообщили о заморозках в некоторых регионах России

В Карелии, Ленинградской, Вологодской, Ярославской, Костромской, Тверской областях ожидается до минус трех градусов до конца мая
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Ночные заморозки до трех градусов ожидаются в Карелии, Ленинградской, Вологодской, Ярославской, Костромской, Тверской областях и по северу Поволжья до конца мая. Это может негативно сказаться на плодовых и сельскохозяйственных культурах, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ряду регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов придется пережить заморозки. В Карелии 30 и 31 числа - заморозки до минус трех градусов, в Ленинградской, Вологодской Ярославской, Костромской, Тверской областях - до минус двух градусов. Конец мая, это явление встречается, но все-таки это является штормовым предупреждением, потому что заморозки негативно влияют на вегетацию плодовых и сельскохозяйственных культур", - сообщил он.

По словам Вильфанда, заморозки в ближайшие две ночи будут наблюдаться также на севере Приволжского федерального округа.

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