В ВДЦ "Орленок" началась первая с начала пандемии смена со 100% загрузкой

КРАСНОДАР, 30 мая. /ТАСС/. Смена со 100% загрузкой началась во Всероссийском детском центре "Орленок" впервые с начала пандемии коронавируса. В эту смену, по планам, центр примет более 3 тыс. детей, сообщили ТАСС в пресс-службе ВДЦ.

В конце апреля сообщалось, что Всероссийский детский центр "Орленок" с 30 мая первым среди детских центров России будет работать в режиме 100-процентной загрузки.

"С шестой смены Всероссийский детский центр "Орленок" начинает работу со 100% загрузкой. Все 10 лагерей Центра функционируют и готовы к летней работе", - сообщили в пресс-службе. Уточняется, что в шестую смену центр примет более 3 тыс. детей. В воскресенье начался заезд участников, а открытие смены планируется 1 июня.

Всего в центре во время смены реализуются 29 программ. В частности, дети России изучают подводный мир в проекте "Океанавтика", проходят профессиональные инженерно-технические курсы в рамках программы "Профильные техноотряды: промышленная элита - 2035".

Кроме того, ряд программ реализуется в центре впервые. Так, в сотрудничестве с Музеем Победы организован Всероссийский фестиваль патриотической песни "Журавли Победы", а "Научно-производственное предприятие "Е-НОТ" - проводит в Центре "Инженерное соревнование "Программируем играя". Дети создают VR-викторину по достопримечательностям и интересным местам "Орленка" и разрабатывают компьютерные игры, посвященные традициям и жизни центра.

"С начала пандемии мы неукоснительно следовали всем рекомендациям, и мы благодарны Роспотребнадзору за оказанное доверие. Начиная работу с 70% загрузки в июне 2020 года, мы вышли на объем 100% сейчас", - отметили в пресс-службе центра.

О центре

"Орленок" - всероссийский детский центр, в составе которого работают 10 детских лагерей - как летних, так и круглогодичных. Из-за пандемии коронавируса с середины марта детские лагеря в России не принимали отдыхающих. С 1 июля 2020 года при соблюдении требований Роспотребнадзора возобновили прием детские санатории и лагеря в Краснодарском крае, имеющие медицинскую лицензию.