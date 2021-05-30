В Бурятии высадили более 12 тыс. деревьев на месте погибшего от пожаров леса

ТАСС, 30 мая. Лесники и волонтеры высадили более 12 тыс. деревьев в Бичурском районе Бурятии, где в 2016 году произошел сильный лесной пожар. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.

"Более 12 тыс. сеянцев сосны высадили лесники и волонтеры в Бичурском районе. Посадка прошла на территории, погибшей от верхового лесного пожара 2016 года. В посадке участвовали сотрудники Бичурского лесхоза и лесничества, волонтеры экологического движения "Новая энергия", а также студенты", - говорится в сообщении.

Восстановление погибших лесов - одна из основных задач национального проекта "Экология", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Основная задача проекта и региональной программы "Сохранение лесов" - обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов до 100% к 2024 году. В этом году в Бурятии лесники планируют высадить более 6,3 млн сеянцев сосны на площади 1,8 тыс. га.