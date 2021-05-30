В Ассоциации юристов России поддержали расширение полномочий Госпожнадзора

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Ассоциация юристов России считает, что расширение полномочий Госпожнадзора в части посещения квартир неблагополучных граждан необходимо. Об этом ТАСС сообщил член ассоциации Артем Коростелев, комментируя инициативу МЧС.

"Считаем, что расширение полномочий должностных лиц государственной противопожарной службы необходимо. Реализуя указанные права, инспекторы смогут выявлять нарушения противопожарных норм и требовать их устранения", - сказал Коростелев.

Он пояснил, что это позволит уменьшить количество пожаров и спасти человеческие жизни. "Считаем, что предлагаемые МЧС меры соответствуют действующему законодательству и могут быть реализованы путем внесения изменений в ФЗ "О пожарной безопасности", - отметил член ассоциации.

Ранее директор департамента надзорной деятельности МЧС России Ринат Еникеев предложил наделить Госпожнадзор правом посещать квартиры неблагополучных граждан, в том числе злоупотребляющих алкоголем и ведущих асоциальный образ жизни. МЧС полагает, что доступ инспекторов по пожарному надзору в квартиры позволит своевременно выявить нарушения и тем самым пресечь возгорания и вероятные человеческие жертвы. Еникеев сообщил, что основными причинами пожаров в жилье остаются аварийный режим работы электросетей и неосторожное обращение с огнем, сопутствующим фактором является злоупотребление алкоголем.