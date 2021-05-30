СМИ: на Западном берегу Иордана закрылись отделения по лечению COVID-19

ТАСС, 30 мая. Больничные отделения, предназначенные для лечения заразившихся новым коронавирусом, закрылись на палестинском Западном берегу реки Иордан в связи со значительным снижением числа инфицированных среди местного населения. Об этом сообщил в воскресенье представитель Министерства здравоохранения Палестины Аанан ар-Рашид.

"Снижение числа случаев заражения коронавирусом стало причиной закрытия специализированных отделений в государственных клиниках, которые были созданы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией", - отметил ар-Рашид, слова которого привело палестинское агентство Maan. Он пояснил, что кампания вакцинации палестинцев привела к формированию иммунитета у населения Западного берега Иордана и, соответственно, к снижению числа инфицированных в регионе и сокращению числа пациентов в больницах.

Ар-Рашид сообщил, что за минувшие сутки на палестинских территориях было зафиксировано 269 случаев заражения коронавирусом, 19 из них на Западном берегу Иордана и 250 - в секторе Газа. За тот же период в Газе умерли три пациента с коронавирусом.