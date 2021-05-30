Поисковики установят границы захоронения 40 тыс. узников концлагеря "Дулаг-142" в Брянске

ТАСС, 30 мая. Экспедиция "Поискового движения России" в воскресенье начала исследование территории "85-го ремонтного завода" в Брянске, на месте которого в 1941-1943 годах находился нацистский концлагерь "Дулаг-142", где были казнены около 40 тыс. узников. Предстоит локализовать места захоронений и определить их границы, рассказал ТАСС председатель совета регионального отделения "Поискового движения России" Александр Соболев.

"Сегодня приступили к работам. Известно захоронение в одном месте, где установлен памятник, но есть захоронения и в других местах на этой территории, там ведь было казнено около 40 тыс. человек, это и военнопленные, и мирные жители. Мы проведем раскопы, чтобы охватить всю территорию и локализовать места и границы захоронений. Срок проведения необходимых работ будет зависеть от погоды", - сказал Соболев.

Он отметил, что экспедиция проводится в рамках проекта "Без срока давности", направленного на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.

Захоронение жертв-узников концлагеря "Дулаг-142" включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России как объект культурного наследия регионального значения. Чтобы придать ему статус объекта культурного наследия федерального значения, правительством региона направлены документы в Министерство культуры РФ. На территории завода сохранились около 10 построек, которые во время существования концлагеря использовались как корпуса для содержания пленных. "Кроме того, идет судебная работа, чтобы размежевать территорию завода и ту часть земель, где есть захоронения, предать муниципалитету, это позволит создать мемориальную территорию", - сказали ТАСС в пресс-службе администрации города Брянска, пояснив, что "85-й ремонтный завод" находится в стадии банкротства, им владеет частный собственник.

Концлагерь для военнопленных и гражданского населения "Дулаг-142" был организован немецко-фашистскими захватчиками в Брянске осенью 1941 года и действовал по 1943 год. В нем содержалось до 80 тыс. человек, около 40 тыс. из них были казнены. Согласно историческим свидетельствам захоронение жертв осуществлялось на всей территории концлагеря, в связи с чем конкретные места погребений ранее не были определены.

Оккупация Брянской области гитлеровскими войсками началась в октябре 1941 года и продолжалась до сентября 1943 года. На территории области действовало 139 партизанских отрядов. Участниками партизанского движения были свыше 60 тыс. человек, 16 тыс. из них награждены орденами и медалями, 12 человек за подвиги и героизм удостоены звания Героя Советского Союза, три человека - звания Героя России.