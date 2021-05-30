В Севастопольском госуниверситете организуют кафедру по созданию систем связи 5G

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Севастопольский государственный университет на отдельной кафедре начнет обучать специалистов по созданию сетей связи формата 5G и работе с ними, сообщил в воскресенье на пленарном заседании форума "Интеллект машин и механизмов" губернатор региона Михаил Развожаев.

"Было принято компанией "Ростех" на базе нашего университета севастопольского создать специальную кафедру по разработке технологий 5G, кафедра эта фактически создана, уже выделены контрольные цифры приема на следующий год", - сказал он.

Севастопольский государственный университет образован 8 октября 2014 года на базе семи существовавших в городе вузов. В настоящее время в составе вуза 12 институтов и Морской колледж. В них учатся 11 тыс. студентов, ведутся научные исследования.

Международный промышленный форум "Интеллект машин и механизмов" проходит в Севастополе 30 мая - 1 июня. В нем участвуют представители компаний отрасли цифровых технологий и профильных министерств и ведомств, они обсуждают вопросы развития систем автоматизации, цифровых сервисов, искусственного интеллекта, беспилотных технологий и других перспективных технических направлений.