В Северной Осетии открыли мемориальную доску подвигу курсантов-кировцев

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 мая. /ТАСС/. Церемония открытия мемориальной доски, посвященной подвигу курсантов и офицеров Орджоникидзевского высшего военного командного Краснознаменного училища имени С. М. Кирова МВД СССР состоялась в воскресенье во Владикавказе, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

"Открытие мемориальной доски увековечивает не только историю Орджоникидзевского военного училища внутренних войск, но и мужество и героизм курсантов и преподавателей училища, которые в ноябре 1942 года - январе 1943 года отстояли Орджоникидзе и Северный Кавказ", - передает пресс-служба слова первого замдиректора Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова, который принял участие в церемонии открытия мемориальной доски.

Как сообщается, в годы Великой Отечественной войны 138 воспитанников-кировцев были представлены к госнаградам, также с 1941 по 1945 год из стен училища вышли более пяти тысяч офицерских кадров, подготовленных для фронта.

"Стригунов отметил значимость военного училища, в котором с 1938 по 2011 год подготовлено 29 тыс. офицерских кадров, 151 выпускник-кировец впоследствии был удостоен генеральского звания, за мужество и героизм семи воспитанникам института присвоено звание Героя Советского Союза и 13 выпускников училища удостоены звания Героя РФ", - отметили в пресс-службе.

Открытие мемориальной доски инициировано межрегиональной общественной организацией "Кировцы", объединившей военнослужащих, проходивших службу в училище, сама же доска создана скульптором-монументалистом, членом Союза художников России, народным художником Северной Осетии Николаем Ходовым.