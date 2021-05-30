За сутки в мире выявили более 469 тыс. случаев заражения коронавирусом

ЖЕНЕВА, 30 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 169,59 млн, увеличившись за последние сутки более чем на 469 тыс., это на 49 тыс. меньше, чем за предыдущие 24 часа. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 11,3 тыс., превысив 3,53 млн.

По состоянию на 16:36 мск 30 мая в ВОЗ поступила информация о 169 597 415 инфицированных и 3 530 582 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 469 996, летальных исходов - на 11 311. Днем ранее в мире были зафиксированы 519 355 новых случаев заражения и 11 774 случая смерти.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения, предоставляемые государствами. Более 39% случаев заражения за минувшие 24 часа пришлись на регион Юго-Восточной Азии (186 214), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (177 544), на третьем - Европа (51 133).

Больше всего случаев инфицирования, согласно сведениям, поступившим в ВОЗ, зарегистрировано в США - 32 916 501. Далее следуют Индия (27 894 800), Бразилия (16 391 930), Франция (5 557 673), Турция (5 220 978), Россия (5 063 442), Великобритания (4 480 949), Италия (4 213 055), Аргентина (3 702 422), Германия (3 679 148), Испания (3 663 176) и Колумбия (3 342 567).

Летальных исходов больше всего в США - 588 292, вторую строку занимает Бразилия (459 045), третью - Индия (325 972). Далее следуют Мексика (223 072), Великобритания (127 775), Италия (126 002), Россия (121 162), Франция (108 543), Германия (88 406), Колумбия (87 207), Испания (79 888) и Иран (79 741).