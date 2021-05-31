В Азербайджане вступают в силу послабления карантинного режима

БАКУ, 31 мая./ТАСС/. Бакинский метрополитен в рамках ослабления в Азербайджане карантинных ограничений в понедельник возобновляет работу после более чем семимесячного перерыва. Власти страны приняли такое решение с учетом постепенного улучшения эпидемической ситуации в стране.

Вступающие в силу с 31 мая послабления также предусматривают отмену требования на ношение защитных масок на открытом воздухе. Кроме того, возобновляются междугородные пассажирские перевозки наземным и воздушным транспортом.

Следующий этап смягчения карантинных ограничений запланирован на 10 июня. Ожидается открытие мест богослужения с условием, что одновременно религиозные обряды смогут посещать не более 50 человек. Также возобновят работу крупные торговые центры, которые оставались закрытыми с 21 июня прошлого года. Однако действующие при них детские развлекательные центры и кинотеатры по-прежнему не могут принимать посетителей. Снимаются запреты на посещение пляжей и спортивно-оздоровительных объектов. При этом доступ в последние получат только обладатели так называемых зеленых паспортов. По данным оперативного штаба при кабмине республики, такие паспорта, или сертификаты, будут двух видов. Первый - сертификат вакцинации - у граждан, получивших две дозы вакцины от коронавируса, второй - сертификат иммунитета - у граждан, переболевших вызываемым коронавирусом заболеванием.

На минувшей неделе власти Азербайджана продлили до 1 августа особый карантинный режим в стране. В республике остается запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе свадеб, закрыты театры и кинотеатры.

Статистика заболеваемости

Первый случай заражения коронавирусом в Азербайджане выявлен 28 февраля прошлого года. Первый пик эпидемии пришелся на июнь (до 600 случаев в день), второй - на ноябрь и декабрь (от 3,5 до 4 тыс. случаев), третий - на апрель нынешнего года (от 2 до 2,5 тыс. случаев). Суточный максимум - 4 451 случай - зафиксирован 13 декабря 2020 года. С начала мая наблюдается постепенное снижение ежедневно выявляемых случаев. Среднее число новых случаев заражения за последние семь дней составило 213, в воскресенье зафиксирован самый низкий с начала года суточный прирост - 141 пациент. При этом после 20 апреля число выздоровевших за сутки стабильно превышает число новых заразившихся.

С 18 января в стране началась вакцинация населения от коронавируса. Для иммунизации используют препараты CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca (вводится пока только лицам в возрасте 60 лет и старше) и российский "Спутник V". По данным оперативного штаба, вакцинацию в стране прошли уже более 2,2 млн человек, или 22% населения. С начала пандемии в республике подтверждены 333 864 случая заражения коронавирусом, выздоровели 324 103 человека, умерли 4 907 пациентов.