Yomiuri: от зрителей на Играх в Токио потребуют сертификаты отрицательного теста на COVID

ТОКИО, 31 мая. /ТАСС/. Организаторы летних Олимпийских игр в Токио в случае принятия решения о допуске на спортивные объекты местных зрителей намерены требовать от них сертификаты о наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщила в понедельник газета Yomiuri со ссылкой на правительственные источники.

Согласно предложенному плану, зрители должны будут пройти тестирование не более чем за семь дней до спортивного мероприятия, на которое у них куплен билет. Непосредственно при входе их обяжут показать сертификат об отсутствии COVID-19. В отношении тех, кто прошел вакцинацию, аналогичные требования применяться не будут.

Для зрителей прохождение тестирования на коронавирус сделают бесплатным. В день, как отмечается, организаторы готовы проводить порядка 400 тыс. тестов для этой категории.

Во время посещения спортивных объектов зрителям необходимо носить маски. Предполагается запретить еду и напитки. После завершения мероприятия зрителей будут выводить со стадионов по секторам во избежание скопления народа.

В апреле организаторы Олимпиады в Токио достигли договоренности о ежедневных тестах на коронавирус для спортсменов и тех, кто с ними контактирует. Остальные участники Олимпиады будут ежедневно тестироваться на коронавирус только первые три дня после их прибытия. Затем регулярность проверок будет зависеть от их контактов с другими людьми.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.