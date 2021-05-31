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Yomiuri: от зрителей на Играх в Токио потребуют сертификаты отрицательного теста на COVID

По данным издания, зрители должны будут пройти тестирование не более чем за семь дней до спортивного мероприятия, на которое купили билет

ТОКИО, 31 мая. /ТАСС/. Организаторы летних Олимпийских игр в Токио в случае принятия решения о допуске на спортивные объекты местных зрителей намерены требовать от них сертификаты о наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщила в понедельник газета Yomiuri со ссылкой на правительственные источники.

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Согласно предложенному плану, зрители должны будут пройти тестирование не более чем за семь дней до спортивного мероприятия, на которое у них куплен билет. Непосредственно при входе их обяжут показать сертификат об отсутствии COVID-19. В отношении тех, кто прошел вакцинацию, аналогичные требования применяться не будут.

Для зрителей прохождение тестирования на коронавирус сделают бесплатным. В день, как отмечается, организаторы готовы проводить порядка 400 тыс. тестов для этой категории.

Во время посещения спортивных объектов зрителям необходимо носить маски. Предполагается запретить еду и напитки. После завершения мероприятия зрителей будут выводить со стадионов по секторам во избежание скопления народа.

В апреле организаторы Олимпиады в Токио достигли договоренности о ежедневных тестах на коронавирус для спортсменов и тех, кто с ними контактирует. Остальные участники Олимпиады будут ежедневно тестироваться на коронавирус только первые три дня после их прибытия. Затем регулярность проверок будет зависеть от их контактов с другими людьми.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.

Теги
ЯпонияОлимпиада в ТокиоПандемия COVID-19
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