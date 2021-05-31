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В Приамурье умер первый постсоветский руководитель региона Альберт Кривченко

Ему было 85 лет

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая. /ТАСС/. Альберт Кривченко, который руководил администрацией Амурской области с 1991 по 1993 год, а до этого был корреспондентом ТАСС, умер в понедельник на 86-м году жизни. Информацию об этом ТАСС подтвердили в амбулатории села Новинка, где жил Кривченко.

"Альберт Кривченко умер сегодня утром. Причину установит экспертиза", - сказали в учреждении.

Кривченко родился в 1935 году, по профессии - журналист. С 1961 по 1970 годы был корреспондентом газеты "Амурская правда", с 1971 года - корреспондентом ТАСС в Амурской области. Член КПСС до января 1991 года, в 1990 году был избран народным депутатом РСФСР, был членом комитета Верховного Совета по средствам массовой информации, связям с общественными организациями и движениями, изучению общественного мнения.

В 1991 - 1993 годах - глава администрации Амурской области. Выйдя на пенсию, проживал в селе Новинка Амурской области.

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