Эксперт считает, что страх заболеть COVID-19 усилил мотивацию россиян бросить курить

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Тенденция к снижению потребление табачной продукции наблюдается в России в последние годы, в частности, страх быть инфицированным коронавирусом усилил мотивацию граждан отказываться от курения. Об этом ТАСС сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн во Всемирный день без табака, который отмечается 31 мая.

"В РФ впервые за последние годы наметилась тенденция снижения потребления табачной продукции по всем категориям граждан: почти на 10% в период 2009-2016 годов по данным глобального опроса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что является высоким статистическим стандартом. По данным Росстата, ранее, в 2019 году, потребителями табака являлась треть населения страны, - отметил эксперт. - Страх заболеть COVID-19 у части граждан усилил мотивацию на отказ от курения и обращение за медицинской помощью в связи с риском заражения и тяжелого течения COVID у лиц с респираторными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом".

По словам нарколога, добиться хороших результатов стало возможным и благодаря принятому в 2013 году закону "Об охране здоровья граждан от табачного дыма и последствий, связанных с потреблением табака". Кроме того, в 2020 году был принят другой федеральный закон - "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции", которым регламентируется потребление кальянов и другой никотинсодержащей продукции.

"Закон приравнял никотиновую продукцию, в том числе и кальяны, к табачной продукции. Теперь ее запрещено рекламировать, продавать несовершеннолетним, использовать в закрытых помещениях и так далее. Но ждать быстрого снижения популярности не стоит, для этого нужны годы последовательной работы по ограничению и контролю", - считает Брюн.

Несмотря на достижения, в России растет число потребителей иной никотинсодержащей продукции, особенно среди молодежи. Нарколог отметил, что государство ограничивает доступность такой продукции, особенно для подрастающего поколения.

Дополнительные меры

Отвечая на вопрос, какие дополнительные меры по профилактике необходимо предпринимать, Брюн заявил, что законодательные меры по борьбе с табаком и иной никотинсодержащей продукцией признаны ВОЗ как эталонные в Европе и мире. "За последовательную системную работы по борьбе и контролю с табаком и никотином и за создание нормативно-правовой базы ВОЗ наградил Минздрав РФ медалью", - обратил внимание эксперт.

"Что нужно делать? Последовательно и системно работать в рамках этих законов, формировать антитабачное общественное сознание, расширять среду свободную от табачного и никотинового дыма, всячески рекламировать здоровый образ жизни (ЗОЖ) и создавать для этого доступную среду, пропагандировать моду на ЗОЖ. Ничего нового не надо выдумывать, надо реализовывать то, что совсем недавно принято: концепцию по государственному противодействию продвижению табака и никотина, придерживаться плана мероприятий и тогда целевой ориентир в снижении [числа] потребителей табака и никотина до 21% к 2035 году будет выполнен", - сказал Брюн.