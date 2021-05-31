Вузы Хайнаня и Австрии приняли совместную программу обучения менеджменту в сфере туризма

ХАЙКОУ /Китай/, 31 мая. /ТАСС/. Институт тропической океанологии Хайнаня и австрийский Университет прикладных наук Кремса приняли новую совместную программу по организации преподавания менеджмента в сфере туризма и договорились активизировать контакты в этом направлении, сообщила газета "Санья жибао".

По данным издания, стороны подписали в онлайн-формате соглашение, которое, как они утверждают, "ознаменует новый этап в сотрудничестве между двумя вузами". Одна из главных задач - "подготовка первоклассных специалистов, соответствующих международным стандартам". Предполагается, что этот проект стимулирует развитие туризма на Хайнане и будет способствовать формированию регионального порта свободной торговли.

"Наши вузы уже давно поддерживают друг с другом контакты, мы активно продвигаем сотрудничество, - рассказал ректор Института тропической океанологии Хайнаня Чэнь Жуй. - Программа менеджмента в туризме, реализуемая совместно с Университетом прикладных наук Кремса, - первый на острове проект в сфере образования, осуществляемый совместно с зарубежным учебным заведением".

Он уточнил, что хайнаньская сторона уже восемь лет взаимодействует с австрийским партнером в подготовке профессиональных кадров по упомянутой специальности на уровне бакалавриата. "За эти годы мы подготовили немало ценных специалистов", - подчеркнул Чэнь Жуй.

На Хайнане насчитывается 11 экспериментальных инновационных зон, в том числе для реализации проектов в сфере международного общественного образования. Наиболее масштабные программы по подготовке высококачественных специалистов осуществляются в Линшуй-Лиском автономном уезде на юго-востоке острова, в новом районе Цзяндун (административный центр провинции город Хайкоу) и в курортном городе Санья. Одновременно администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот самый южный регион Китая превратится в уникальный международный кластер, где будут расположены кампусы ведущих университетов и передовые лаборатории.