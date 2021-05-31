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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,09

В Москве показатель опустился до 1,27

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник немного снизился и составил 1,09. В Москве показатель опустился до 1,27, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

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Индикатор превышает единицу в четырех из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. Помимо Москвы, это Самарская (1,06), Нижегородская (1,02) и Московская (1,01) области.

В Воронежской и Свердловской областях коэффициент равен ровно 1, в Санкт-Петербурге - 0,99, в Иркутской области и Красноярском крае - 0,98, в Ростовской области - 0,95.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.

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РоссияПандемия COVID-19
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