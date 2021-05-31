Свердловские депутаты поддержали проект о лечении онкобольных детей препаратами офф-лейбл

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Депутаты Свердловского заксобрания поддержали законопроект об использовании в системе ОМС препаратов, которые не утверждены уполномоченными органами для применения по определенным показаниям (препараты офф-лейбл) для лечения онкозаболеваний у детей. Об этом сообщили в пресс-службе областного заксобрания в понедельник.

"Согласно законопроекту, подготовленному совместно с детскими онкологами, препараты офф-лейбл, уже включенные в клинические рекомендации или назначенные врачебной комиссией, смогут беспрепятственно использоваться в целях излечения детей. При этом законопроект устраняет неопределенность в оформлении оплаты данных препаратов через ОМС и при оказании высокотехнологичной медицинской помощи. Депутаты комитета законодательного собрания по социальной политике своим решением поддержали принятие законопроекта Государственной думой", - приводятся в сообщении слова председателя Заксобрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной.

Бабушкина отметила, что проблема назначения лекарственных препаратов офф-лейбл наиболее остро проявляется в сфере лечения детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. В настоящее время большинство инструкций по применению противоопухолевых препаратов в мире не содержит указаний на возможность их применения в отношении детей с онкологическими заболеваниями, то есть фактически лечение таких детей основано исключительно на так называемых препаратах вне инструкции по применению. Таким образом, без применения препаратов офф-лейбл излечение детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями невозможно.