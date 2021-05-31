СК проводит следственные действия на месте захоронения времен войны в Брянске

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Следственный комитет России проводит следственные действия на месте обнаружения массового захоронения советских граждан времен Великой Отечественной войны в Брянске. Об этом журналистам сообщила в понедельник официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Следователями во взаимодействии со специалистами поискового движения России в рамках уголовного дела о геноциде народов СССР организована работа по извлечению и идентификации останков погибших", - сказала она.

Установлено, что на месте проведения следственных действий в годы оккупации располагался концентрационный лагерь "Дулаг -142". "Из материалов, полученных в архиве регионального управления ФСБ России, следует, что концлагерь действовал с 1941 по 1943 годы. В этот период в нем содержалось более 80 тыс. советских граждан", - сообщила Петренко.

Военнопленные и гражданские лица в лагере погибали из-за условий, несовместимых с жизнью. Из-за грязи, холода, сырости в бараках первыми гибли дети, затем пожилые люди. "Погибших долгое время не разрешали хоронить, что усугубляло заболеваемость и смертность других людей. Охрану узников осуществляли представители украинского нацистского батальона", - сообщила Петренко.

Всего за период функционирования лагеря в нечеловеческих условиях умерло более 40 тыс. человек, более 18 тыс. граждан с крепким здоровьем было отобрано для использования на принудительных работах и угнано в нацистскую Германию.

"Работа по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению, будет продолжена, поскольку такие преступления не имеют срока давности", - заключила представитель СК.