В МЧС дали советы, как сделать летний отдых на воде безопасным

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Специалисты МЧС в преддверии открытия купального сезона советуют не купаться в опасных местах, в нетрезвом виде и не подплывать близко к судам, а при катании на бананах и таблетках обязательно надевать спасательный жилет.

"Самый основной совет, который мы традиционно озвучиваем, это, конечно же, постараться не купаться в потенциально опасных местах, посещать для этой цели места специально оборудованные для купания - пляж, где дежурят спасатели", - сказал в видеоинтервью ТАСС начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС Андрей Печенин. "Опасно купаться и резко прыгать в воду после длительного нахождения на солнце. Когда человек перегревается, при резком нырянии происходит охлаждение тела, возможен спазм, из-за чего можно утонуть", - пояснил он.

Печенин также добавил, что в обязательном порядке перевозить детей до 12 лет на маломерном судне нужно в спасательном жилете. "Можно долго какие-то советы раздавать, мер, которые должны соблюдаться на водоемах, достаточно много, поэтому в первую очередь хочется призвать граждан к тому, чтобы ко всему они подходили осторожно, аккуратно, с позиции здравого смысла, и тогда их отдых будет безопасным", - отметил представитель ГИМС МЧС.

Он добавил, что спасательный жилет нужно надевать также при управлении гидроциклом или катании на надувных таблетках, бананах и водных лыжах. "Хотелось бы пояснить в части использования маломерных судов и использования спасательных жилетов на них. На самом деле в обязательном порядке одет спасжилет должен быть на человеке в том случае, если он передвигается на надувном судне, либо на судне длиной не более 4 м лишь в период движения. Если судно стоит на якоре, пришвартовано у берега, либо если человек осуществляет рыбалку, то здесь спасательный жилет может находиться рядом, но не обязательно он должен быть одет", - отметил он.

В прошлом году в России на водных объектах погибли 3 154 человека, с начала текущего года - 233. В целом за последние пять лет наблюдается значительное снижение количества погибших на воде людей.