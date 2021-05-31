Более 1 700 нарушений использования маломерных судов выявлено в России с начала года

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Специалисты МЧС России с начала года выявили более 1 700 нарушений использования маломерных судов. Об этом сообщил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Андрей Печенин в видеоинтервью ТАСС.

"С начала года в ходе рейдов и патрулирований государственными инспекторами по маломерным судам выявлено свыше 1 700 всяких нарушений в области использования маломерных судов. В части, касающейся необеспечения безопасности пассажиров и отсутствия спасательных средств, уже возбуждено свыше 550 дел об административных правонарушениях", - сказал он.

Печенин подчеркнул, что сотрудники ГИМС ожидают увеличения количества данных правонарушений. По его словам, это связано с тем, что с наступлением тепла большое количество людей выходят на водоемы на своих плавательных средствах, едут отдыхать. "Поэтому надзор за такими местами интенсивного использования маломерных судов будет усилен", - подчеркнул он.

Всего надзор за маломерными судами осуществляют свыше 3,5 тыс. инспекторов Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, подразделения работают во всех регионах страны. В первую очередь они уделяют внимание водоемам, где осуществляется судоходство, в том числе транспортных судов, либо водоемам, где осуществляется интенсивное использование пляжей, мест массового отдыха во избежание различных происшествий с людьми.

К маломерным относятся суда, длина которых не превышает 20 метров, а общее число людей на судне не должно превышать 12. При соблюдении данных условий это могут быть гидроциклы, моторные лодки, катера, гребные лодки, байдарки, надувные лодки, катамараны и парусные суда.