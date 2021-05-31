Почти в семь раз больше детей отдохнут в летних лагерях Кировской области в 2021 году

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Более 55 тыс. детей в Кировской области смогут отдохнуть во время предстоящей летней оздоровительной кампании, что почти в семь раз больше, чем в 2020 году. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Игорь Васильев на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам учебного года.

"Мы в 2020-м, очень непростом, году приняли в области решение с 1 июля начать детскую оздоровительную кампанию. В общем, не ошиблись. Мы были в пятерке регионов, которые сделали это в первую очередь. Почти 8 тыс. детей сумели отдохнуть, мы набрали бесценный опыт, как это могло бы проходить в условиях пандемии. И сейчас уже готовы к тому, чтобы более 55 тыс. детей в 440 лагерях пройдут летнюю оздоровительную кампанию", - сказал он.

Васильев заметил, что в рамках подготовки к детскому отдыху в регионе продолжается работа по вакцинации против новой коронавирусной инфекции среди педагогов, которые работают с детьми, и сотрудников детских лагерей. "Уже более 7 тыс. таких сотрудников мы привили, интерес к прививочной кампании достаточно высокий", - сказал губернатор.