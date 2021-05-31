Елизавета II отклонила план премьера назвать новую королевскую яхту в честь принца Филипа

ЛОНДОН, 31 мая. /ТАСС/. Королева отклонила план британского премьера Бориса Джонсона, который хотел, чтобы новая королевская яхта получила имя супруга королевы Елизаветы II принца Филипа, умершего в апреле. Об этом сообщает в понедельник газета Daily Mail.

По данным источника, корабль будет назван в честь принца Филипа, который сыграл роль в проектировании бывшей королевской яхты "Британия", если с таким предложением согласится Букингемский дворец. Однако в официальной лондонской резиденции британского монарха заявили, что подобное предложение "слишком значительное" и "это не то, о чем мы просили", отмечает издание.

Сооружение яхты начнется в 2022 году, и она будет спущена на воду в ближайшие несколько лет. Вскоре будет объявлен тендер на проектирование и строительство судна "с акцентом на демонстрацию британского дизайнерского опыта и последние инновации в экологических технологиях", говорится в сообщении. Как ожидается, корабль будет находиться в строю не менее 30 лет, а его экипаж составят моряки королевских ВМС.

Представители королевской семьи не будут использовать эту яхту для личных путешествий, как то было раньше с "Британией", но смогут совершать зарубежные визиты по просьбе правительства. На корабле стоимостью до £200 млн ($284 млн) планируется проводить встречи на высшем уровне и дипломатические переговоры в соответствии с планами Бориса Джонсона по налаживанию связей с другими странами после выхода Великобритании из ЕС (Brexit).

Предыдущая королевская яхта, посетившая 135 государств, была списана после 44 лет эксплуатации. В 1994 году во время государственного визита Елизаветы II в Россию, на "Британии" был организован банкет для первого президента РФ Бориса Ельцина (1931-2007). В настоящее время корабль пришвартован в порту Эдинбурга и используется в качестве музея.