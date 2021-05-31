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Путин 31 мая примет Кузнецову

Уполномоченный по правам ребенка доложит о своей работе за минувший год

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова в понедельник доложит президенту Владимиру Путину о своей работе за минувший год. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин в Сочи примет уполномоченного по правам ребенка", - сказал представитель Кремля. По его словам, Кузнецова представит президенту ежегодный доклад о работе по своему направлению.

"Работа важная, работа нужная и работа очень эффективная", - подчеркнул Песков.

Говоря о президентском графике, пресс-секретарь не исключил также международного телефонного разговора во второй половине дня.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКузнецова, Анна Юрьевна
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