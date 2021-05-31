Останки 640 погибших нашли в массовом захоронении 1942-1943 годов под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 31 мая. /ТАСС/. Поисковики воронежского объединения "Дон" в ходе "Вахты памяти" обнаружили останки 640 человек в массовом захоронении 1942-1943 годов на месте бывшего лагеря советских военнопленных ДУЛАГ-191 у села Лушниковка Острогожского района Воронежской области. Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель поискового объединения Михаил Сегодин.

"Обнаружены [останки] 640 человек. Также найдены четыре медальона, два из них пустые, два с вкладышами, один из которых полностью читаем. Еще нашли красноармейскую книжку, которую мы отправим на экспертизу, и подписную ложку с фамилией. Фамилию пока не можем прочитать, но в ближайшее время ложку очистим и прочитаем", - сказал собеседник агентства.

Он объяснил, что в понедельник поисковики "Дона" завершили работы на одном из 17 захоронений времен 1942-1943 гг. у села Лушниковка и в ближайшие дни приступят к разведывательным работам для новых поисковых операций.

"Вахта памяти" "Берлинка" - дорога на крови" началась у села Лушниковка под Воронежем 24 мая. Возле села с июля 1942 по январь 1943 года располагался транзитный лагерь советских военнопленных ДУГАГ-191, фашисты задействовали их в строительстве секретной железной дороги "Берлинка" для переброски сил из Германии к Сталинграду и на Кавказ. Для строительства этой дороги в Воронежской области фашисты создали не менее 17 лагерей военнопленных, в них содержались 70 тыс. человек, около 10 тыс. погибли.

В поисковых работах у Лушниковки были задействованы порядка 50 членов объединения "Дон" и 14 представителей поискового отряда следственного управления СК по Воронежской области. По словам Сегодина, возле лагеря ДУЛАГ-191 располагался также лагерь для женщин и детей, в котором за время его существования погибло не менее 8,5 тыс. человек. Поисковики в ходе "Вахты памяти" нашли остатки женских вещей, ремешков и пряжек.