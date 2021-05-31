Кабмин за три года выделит около 145 млрд рублей на строительство школ

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Правительство направит в ближайшие три года порядка 145 млрд рублей на строительство и переоснащение школ. Как заявил в понедельник премьер-министр страны Михаил Мишустин, всего предстоит построить 800 учебных заведений.

"Предстоит построить еще около 800 [школ] <…> для более 640 тыс. школьников. Средства на эти цели уже зарезервированы в бюджете, из них на текущий год - почти 33 млрд рублей. Всего в ближайшие три года правительство направит около 145 млрд рублей", - сказал глава правительства, открывая оперативное совещание с вице-премьерами.

Он подчеркнул, что власти продолжают работать над созданием дополнительных мест в школах, чтобы у каждого ребенка в стране была возможность получать образование в современных, хорошо оборудованных учебных заведениях. "По поручению президента ведется строительство новых школ. Часть из них уже готовы", - констатировал Мишустин.

Глава кабмина добавил, что также новые школы строятся с использованием механизма частно-государственного партнерства. "Во время рабочей поездки в Алтайский край с таким предложением по двум образовательным организациям обратился регион. Поддержали эти проекты. Рассчитываем, что благодаря таким решениям дети быстрее пойдут в новые современные школы", - заключил премьер.

Как позже уточнили в пресс-службе кабмина, речь идет как о строительстве новых школ, так и о переоснащении действующих образовательных учреждений. "К этой работе также планируется привлекать инвесторов и социально ориентированный бизнес", - добавили в правительстве. Там отметили, что распределением субсидий по регионам займется Минпросвещения.