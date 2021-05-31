В Кировской области предложили тиражировать свой опыт дистанционного обучения на регионы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Опыт дистанционного обучения в Кировской области, где ученики могут прослушать лекции ведущих педагогов страны, может быть тиражирован на все образовательные учреждения России, сообщил в понедельник глава региона Игорь Васильев на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам учебного года.

"Мы понимаем, что это [дистанционное обучение], конечно, не заменит никогда основного очного обучения. Но тем не менее, людям на селе, малокомплектным школам, детям с ограниченными возможностями по здоровью иметь возможность слушать лекции и уроки лучших преподавателей не только Кировской области, но и страны, - вот этот опыт, мне кажется, нужно поддерживать, тиражировать и продолжать, потому что никто не застрахован, как жизнь показала, от условий пандемии", - сказал Васильев.

По его словам, опыт подобного обучения в регионе накоплен с 2009 года, когда в области открылся Центр дистанционного образования детей. "Конечно, он не был рассчитан на условия пандемии, он был рассчитан на работу с малокомплектными школами, с детьми, которые в силу разных причин не могут посещать школу: это и проблемы здоровья, и отдаленное проживание. Наличие такого центра показало свою эффективность, то есть мы достаточно быстро смогли развернуть работу в условиях удаленки", - сказал глава региона. Васильев заметил, что в этом учебном году школы области работали очно, однако в регионе по субботам были сохранены дистанционные занятия.