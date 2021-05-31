Участники акции "Сад памяти" высадили 27 млн деревьев в России и за рубежом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Участники международной акции "Сад памяти", начавшейся 18 марта, высадили более 27 млн деревьев в России, Бельгии, Марокко и других странах в память о 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны. Новые сады памяти будут появляться на интерактивной карте акции до 22 июня - посадки завершатся в День памяти и скорби, рассказали ТАСС в оргкомитете акции в понедельник.

"На сегодня, 31 мая, общее количество деревьев составило 27 237 190. Однако речь идет о предварительных данных - подсчет продолжается в связи с новыми народными инициативами участников. И несмотря на то, что цель акции достигнута - она продолжится вплоть до Дня памяти и скорби, 22 июня", - сказала собеседница агентства.

В этом году в рамках акции сады памяти сажали и на территории школ. В день проведения последних звонков учащиеся и выпускники сажали деревья в память о школьниках, ушедших на фронт. Таких садов памяти - более миллиона. В оргкомитете отметили, что большой вклад внесли корпоративные волонтеры. "Речь идет о сотнях тысяч деревьев, высаженных при их участии, в том числе у предприятий. Только сотрудники "Сбера" на данный момент посадили порядка 50 тыс.", - сказали в оргкомитете.

Сады памяти появились и за рубежом - в Сирии, ЮАР, Марокко. Более 200 тыс. деревьев в рамках акции было высажено на частных территориях в Канаде, Японии, Финляндии и других странах, информацию о таких посадках участники самостоятельно наносили на интерактивную карту на официальном сайте "Сада памяти".

В прошлом году в акции приняли участие более 300 тыс. человек из 85 субъектов РФ и 50 зарубежных стран.

Международная акция "Сад памяти" организована всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта "Экология", а также Всероссийского общества охраны природы. Формат #СадПамятиВшколе проходит при поддержке Министерства просвещения России, он был предложен 12-летним школьником из Башкирии Матвеем Анискиным и поддержан президентом РФ Владимиром Путиным. В этом году акция посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны.