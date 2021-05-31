В России снизилось число преступлений против несовершеннолетних

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что в РФ за 2020 год снизилось число преступлений в отношении несовершеннолетних на 9,1%. Об этом сообщается в понедельник на сайте Кремля.

"На четыре процента снизилось число сирот. Это тоже положительная динамика. И впервые за многие годы на 9,1% снизилось число преступлений в отношении несовершеннолетних", - сказала Кузнецова.

Омбудсмен отметила, что число обращений в ее аппарат от несовершеннолетних в 2020 году увеличилось на 36%. "По некоторым обращениям, так как детские обращения требуют особого подхода, мы выезжали немедленно, рассматривали их непосредственно на местах", - сообщила она.

Кузнецова также сообщила, что в 2020 году выросло число жалоб по вопросам органов опеки и попечительства.

"Не так давно вы поручили проработать вопрос об определении ведомства, которое бы занималось вопросами семьи и детей. На мой взгляд, это ключевое, очень важное решение. Очень хочется, чтобы уполномоченные структуры довели его до конца как можно точнее. Дело в том, что снова на 40% выросло число обращений по вопросам органов опеки и попечительства", - сказала Кузнецова на встрече с президентом.

Кроме того, она отметила, что дети-сироты в три раза чаще становятся жертвами преступных посягательств, что является недопустимым, "тем более что есть поправки к Конституции РФ, которые дополнительную ответственность возлагают на государство за детей-сирот". "Мы, кстати, по этому вопросу с руководителем Министерства науки РФ переговорили, уже разработаны специальные методики о превентивном выявлении насилия в сиротских учреждениях, - добавила Кузнецова. - Но все же это решение, оно фундамент реформирования этой системы. И мы большие надежды возлагаем на то, что это будет реализовано должным образом".

В марте 2021 года Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об определении федерального органа по выработке и реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства.