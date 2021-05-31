На юге России до конца недели пройдут дожди и грозы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Грозы и кратковременные ливневые дожди пройдут до конца недели во всех регионах юга России, температура воздуха будет ниже климатической нормы до четырех градусов, сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Характер погоды на юге России определяется областью низкого атмосферного давления. Кратковременные ливни и грозы пройдут практически во всех регионах Юга России до выходных, при грозах будет усиливаться ветер. Температура воздуха ожидается ниже нормы до четырех градусов. Самая неблагоприятная погода - в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новороссийске, Сочи и во всех республиках Северного Кавказа", - сказал он.

Причина такой дождливой погоды - циклоническая деятельность: через Белоруссию, Украину и Черное море пройдет холодный воздух, который вызовет интенсивные процессы при взаимодействии с теплым воздухом из Казахстана и Средиземноморья. Средиземноморский воздух сохранит тепло в Астрахани и Калмыки, а вот на причерноморском побережье, в Крыму существенно похолодает. Вместе с грозами возможно выпадение града, уточнил Синенков.

В Астраханскую и Волгоградскую области и Калмыкию ливни придут в середине недели. В Волгограде они прогнозируются в среду и четверг, во вторник и пятницу - без осадков, при этом в среду похолодает с 26 градусов до 18-20 градусов.

В Ростове-на-Дону грозы сохранятся всю неделю при температуре до 18-20 градусов, в дневные и ночные часы - до 13-15 градусов. Дожди и грозы будут особенно интенсивными в среду и в воскресенье. В Краснодаре кратковременные дожди, грозы при температуре до 26 до среды, затем - до 19-21. В Нальчике ежедневно грозы и дожди, столбики термометров не поднимутся выше 18-20 градусов.

В Ялте до конца недели кратковременные дожди, во вторник и среду - до 19 градусов, в четверг и пятницу - 16-17 градусов, в выходные дни - до 20-23 градусов. Жителям Сочи и гостям курорта всю неделю придется пользоваться зонтиками, особенно интенсивные осадки пройдут в среду и четверг, а вот в пятницу временно выглянет солнце.