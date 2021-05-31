В Псковской области продлили связанные с коронавирусом ограничения до 30 июня

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Власти Псковской области продлили действие ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, еще на месяц - с 31 мая до 30 июня 2021 года. Об этом говорится в указе губернатора региона, опубликованном в понедельник на официальном сайте областного правительства.

В конце апреля карантин в Псковской области был продлен до конца мая.

"Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) по 30 июня 2021 года", - говорится в тексте указа.

На сегодняшний день в регионе из-за угрозы распространения инфекции переведены на закрытый режим работы все социальные учреждения, включая интернаты для престарелых. В области действует также запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии 50%-ной наполняемости залов.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом составляет 37 806 (плюс 20 человек за сутки), 320 590 человек выздоровели, 405 пациентов умерли.